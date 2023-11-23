Володар браслету WSOP Online Рафаель Каяффа може отримати пожиттєву дискваліфікацію через власну корисливість. Покериста упіймали на нечесній грі в одному із турнірів Бразильської серії покеру.

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Скандальну ситуацію, слід наголосити, спровокували організатори івенту Mystery KO за 1 500 доларів. Рафаель Каяффа, як і ще кільки учасників, під час пізньої реєстрації отримав одразу два стеки фішок – один від турнірного менеджера, інший – від дилера безпосередньо за столом. Бразилець із "бонусом" розлучатись не збирався і заховав нелегітимний стек.



Рафаель Каяффа / Фото Mundopoker

Коли від першої "кулі" у Каяффи залишалось лише 10% фішок, Рафаель непомітно, але не для всіх, ввів у гру резерви. Шахрая, утім, викрив співвітчизник Карлос Сільва, який добре рахує не лише свої фішки. Свій виступ на серії BSOP Millions Рафаель Каяффа очікувано завершив. Однак покеристу може загрожувати і більш серйозне покарання.