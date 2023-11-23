Обладатель браслета WSOP Online Рафаэль Каяффа может получить пожизненную дисквалификацию из-за своей корысти. Покерист был пойман на нечестной игре в одном из турниров Бразильской серии покера.

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Скандальную ситуацию, следует отметить, спровоцировали организаторы ивента Mystery KO за 1500 долларов. Рафаэль Каяффа, как и несколько других участников, во время поздней регистрации получил сразу два стека фишек – один от турнирного менеджера, другой – от дилера непосредственно за столом. Бразилец с "бонусом" расставаться не собирался и спрятал нелегитимный стек.



Рафаэль Каяффа / Фото Mundopoker

Когда от первой "пули" у Каяффи оставалось всего 10% фишек, Рафаэль незаметно, но не для всех, ввел в игру резервы. Мошенника, впрочем, разоблачил соотечественник Карлос Сильва, хорошо считающий не только свои фишки. Свое выступление на серии BSOP Millions Рафаэль Кайаффа ожидаемо завершило. Однако покеристу может угрожать и более серьезное наказание.