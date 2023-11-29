В прошлом году Джордан Саккуччи получил славу и деньги, выиграв Главное событие EPT в Праге. Канадский покерист оформил рекордные для себя более 960 000 долларов призовых. Казалось, что дела теперь точно пойдут вверх, однако большие деньги породили и большие проблемы.

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По сообщениям полиции Онтарио, Джордана Сакуччи, Марсель Блэкберн, Дюмарк Линдси и Пол Нкрума – главные подозреваемые в ограблении нескольких десятков домов в разных городах Канады. Преступная группа работала иногда даже днем, прикрываясь строителями или службой по благоустройству территории.

21 ноября полиция провела обыск в домах подозреваемых, где обнаружила и изъяла многочисленные украденные вещи. В деле фигурирует черный Chevrolet Tahoe RST, который засекли недалеко от места преступления. Вероятно, автомобиль принадлежит кому-то из четырех подозреваемых.

Авто на месте преступления / Фото nsauga.com

Последний раз за покерными столами Джордан Сакуччи появлялся 26 октября на турнире в провинции Квебек (Канада). По данным The Hendon Mob, в живых турнирах канадец выиграл в общей сложности 1 366 000 долларов призовых. У него есть титул чемпиона EPT и призовые места на WSOP и WPT.