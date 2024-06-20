Жіноча солідарність: покеристки шокували соцмережі зухвалою угодою

Учасниці жіночого івенту не порушили правил, але поставили під сумнів змагальну складову гри. До рекорду за кількістю учасників покерного поділу дівчата, утім, не дотягнули.

Жіночими турнірами з покеру, виключно для представниць красивої статі, уже нікого не здивуєш. Утім, учасниці Twitter 600 Wynn Ladies NLH таки примудрились загострити увагу покерного ком’юніті на цьому івенті.

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Коли у грі залишалось 15 покеристок, дівчата вирішили далі не грати, а розділити залишки призового фонду пропорційно до розміру стеків. Жодних правил, звісно, вони не порушили, адже регламентом дозволені, так звані, угоди. Насторожує інше – кількість учасниць, які на це погодились.

Чоловіки та жінки по-різному влаштовані. Цей випадок є зайвим доказом. Природа створила жінок менш імпульсивними і прихильними до ризику, ніж чоловіків, -

йдеться в одному із коментарів до посту у соцмережах.

Багато коментаторів, однак, висловлюють не настільки лояльну позицію. Людей буквально обурило таке рішення і вони наполягають заборонити ці домовленості у турнірному покері. Бо, з таким самим успіхом, можна ділити призовий фонд узагалі, не сідаючи за стіл.



Учасниці покерної угоди / Фото мережа X Ліндсі Клудт

Учасниці масової покерної угоди, схоже, не очікували такого резонансу. На фото усі щасливі, насамперед Ліза Чілдерс (в білій футболці із яскравою зачіскою), якій дістався титут і найбільші призові – 9 868 доларів. Цей випадок, щоправда, не є безпрецедентним. В 2010 році під час турніру Foxwoods World Poker Finals угоду уклали одразу 24 покериста.

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