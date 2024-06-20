Женская солидарность: покеристки шокировали соцсети дерзкой сделкой

Участницы женского ивента не нарушили правил, но поставили под сомнение соревновательную составляющую игры. До рекорда по количеству участников покерного раздела девушки, впрочем, не дотянули.

Женскими турнирами по покеру, исключительно для представительниц прекрасного пола, уже никого не удивишь. Впрочем, участницы Twitter 600 Wynn Ladies NLH таки умудрились заострить внимание покерного комьюнити на этом ивенте.

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Когда в игре оставалось 15 покеристок, девушки решили дальше не играть, а разделить остатки призового фонда пропорционально размеру стеков. Никаких правил, конечно, они не нарушили, ведь регламентом разрешены, так называемые, сделки. Настораживает другое – количество участниц, которые на это согласились.

Мужчины и женщины по-разному устроены. Этот случай является лишним доказательством. Природа создала женщин менее импульсивными и склонными к риску, чем мужчин, –

говорится в одном из комментариев к посту в соцсетях.

Многие комментаторы, однако, выражают не столь лояльную позицию. Людей буквально возмутило такое решение и они настаивают запретить эти договоренности в турнирном покере. Потому что, с таким же успехом, можно делить призовой фонд вообще, не садясь за стол.



Участницы покерной сделки / Фото сеть X Линдси Клудт

Участницы массовой покерной сделки, похоже, не ожидали такого резонанса. На фото все счастливы, прежде всего Лиза Чилдерс (в белой футболке с яркой прической), которой достался титут и самые большие призовые – 9 868 долларов. Этот случай, правда, не является беспрецедентным. В 2010 году во время турнира Foxwoods World Poker Finals сделку заключили сразу 24 покериста.

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