Ворбе – не професійний гравець, для нього покер лише улюблене хобі. Це втім не завадило Дімітрі витратити 5 250 доларів, щоб зареєструватися у головному турнірі престижної серії Seminole Hard Rock Poker Open, яка традиційно відбувається у Флориді. Змагання розтяглися на 5 днів і зібрали понад тисячу учасників, що сформували величезний призовий фонд у 5 723 000 доларів!

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Попри те, що серед гравців не бракувало профі Ворбе зумів знайти шлях за фінальний стіл, де постійно був серед чіп-лідерів і вправно реалізував цю перевагу. Здолавши у хедз-апі американця Луїса Ґарза, Дімітрі заробив понад 900 тисяч доларів і довго не міг повірити власному щастю:

Це неймовірно. Я мріяв про це, утім навіть уявити не міг наскільки фантастично почуватимуся після такого успіху. Покер класна розвага, проте турнірна гра це зовсім інша історія. Це справжній спорт, як і будь-який інший. Тобі доводиться вкладати у це купу фізичних сил. Трофей важить для мене більше, ніж будь-що інше, бо це справжнє досягнення. Я не професійний гравець, але дехто витрачає по 20-30 років на покер і не може добитися того, що вдалося мені.