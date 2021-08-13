Ворбе – не профессиональный игрок, для него покер только любимое хобби. Это впрочем не помешало Димитри потратить 5 250 долларов, чтобы зарегистрироваться в главном турнире престижной серии Seminole Hard Rock Poker Open, которая традиционно проходит во Флориде. Соревнования растянулись на 5 дней и собрали более тысячи участников, которые сформировали огромный призовой фонд в 5 723 000 долларов!

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Несмотря на то, что среди игроков было много профи, Ворбе сумел найти путь за финальный стол, где постоянно был среди чип-лидеров и умело реализовал это преимущество. Одолев в хедз-апе американца Луиса Гарза, Димитри заработал более 900 тысяч долларов и долго не мог поверить собственному счастью:

Это невероятно. Я мечтал об этом, впрочем, даже представить не мог насколько фантастически буду чувствовать себя после такого успеха. Покер – классное развлечение, однако турнирная игра это совсем другая история. Это настоящий спорт, как и любой другой. Тебе приходится вкладывать в это кучу физических сил. Трофей значит для меня больше, чем что-либо другое, потому что это настоящее достижение. Я не профессиональный игрок, но некоторые тратят по 20-30 лет на покер и не могут добиться того, что удалось мне.