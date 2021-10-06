Відключення Facebook, WhatsApp та Instagram майже не торкнулося найзавзятіших гравців у покер. Руми працювали стабільно, а спілкуються іноземні гравці в основному в Twitter, який не постраждав.

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Креативно підійшов до ситуації PokerNews, який порівняв твіттер з життєрадісним Філом Гельмутом, висміявши при цьому інших відомих гравців Даніеля Негреану і Антоніо Есфандіарі. А ось, наприклад, покер-рум, у якого зовсім недавно були технічні збої в роботі, іронічно запропонував сервісу WhatsApp своїх IT-фахівців.

ACR у свою чергу запропонував гравціям замість месенджерів спілкуватися в чатах за покерними столами, що теж може бути дуже корисно.

Покерист-мільйонер Білл Перкінс взагалі помітив збій в соцмережах тільки через 2,5 години. Про це він написав у своєму Twitter, хоча новини були вже всюди. У своє виправдання Перкінс сказав, що навіть пишається тим, що виявив проблему так пізно.