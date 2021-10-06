До божевільного покерного марафону, який розтягнувся на 3 дні, долучився Лонг Ма – менеджер в компанії електроніки з Далласу. Саме цьому американцю дістався найбільший шмат покерного пирога.

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Фінальний день The Reunion Лонг Ма зустрів із найбільшою кількістю фішок і провів вирішальний відрізок дистанції "на водійському кріслі". До хедз-апу чип-лідер підійшов із 5-кратною перевагою над своїм суперником Джуліано Лентіні і дуель виявилась швидкоплинною. Лонг Ма / PokerGo

Вже у першій роздачі андердог із Q-J відправив усі свої фішки на середину столу. Лонг Ма зрівняв із A-7 і вистояв. В компанії друзів американець відсвяткував здобуття свого першого браслету WSOP і виграшу кругленької суми. Свої інвестиції Лонг Ма примножив у 1027 разів і везе додому 513 604 долари.