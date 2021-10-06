Отключение Facebook и принадлежащих компании WhatsApp и Instagram почти не коснулось самых заядлых игроков в покер. Румы работали стабильно, а общаются зарубежные игроки в основном в Twitter, который не пострадал.

Интересно Покерный любитель переиграл почти 13 тысяч соперников и выиграл полмиллиона долларов

Креативно подошел к делу PokerNews, который сравнил твиттер с неунывающим Филом Хельмутом, высмеяв при этом других известных игроков Даниэля Негреану и Антонио Эсфандиари. А вот, например, покер-рум, у которого совсем недавно случились технические сбои в работе, иронично предложил сервису WhatsApp своих IT-специалистов.

ACR в свою очередь предложил покеристам вместо мессенджеров общаться в чатах за своими столами, что тоже может быть очень полезно.

Покерист-миллионер Билл Перкинс вообще заметил сбой в соцсетях только спустя 2,5 часа. Об этом он написал в своем Twitter, хотя новости были уже повсюду. В свое оправдание Перкинс сказал, что даже гордится тем, что обнаружил это так поздно.