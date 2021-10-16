Світова серія покеру триває якихось 2 тижні, а ми уже отримали дворазового чемпіона WSOP 2021. До браслету івенту із 7-карточного Стаду Ентоні Зінно додав перемогу в турнірі зі змішаних ігор.

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Наприкінці минулого тижня Зіно заробив майже 183 тисячі доларів призових, інвестувавши 10 тисяч. А от бай-ін в турнір H.O.R.S.E. становив лише 1 500 баксів, але і головний приз виявився не набагато меншим. Ентоні Зінно залишив за спиною 593 суперника і поклав до кишені понад 160 тисяч доларів. Це другий браслет для американця на цьогорічному WSOP і уже четвертий загалом.



Ентоні Зінно / фото pocketfives

Можна собі лише уявити, як новину про другу за тиждень перемогу Зінно сприйняв власник 15-ти браслетів Філ Хельмут, якому на цьогорічному форумі ніяк не вдається вполювати 16-й трофей. Poker Brat був дуже близьким до перемоги в нещодавньому турнірі зі Стаду, і саме майбутній чемпіон Зінно був чи не головним антагоністом Хельмута за фінальним столом. Емоції Філа влучно це демонструють.

Філ Хельмут лютує за фінальним столом. Відео:

Ентоні Зінно на словесний пронос іменитого суперника не звертав жодної уваги, сконцентрувавшись виключно на грі. А якби не пов’язав свого життя із покером, не стерпів би знущань Хельмута. Все-таки батьки бачили свого сина юристом. Утім, юний Ентоні уже в 14 років вирішив піти іншим шляхом і зараз анітрохи про це не шкодує.