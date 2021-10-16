Мировая серия покера длится каких-то 2 недели, а мы уже получили двукратного чемпиона WSOP 2021. К браслету ивента по 7-карточному Стаду Энтони Зинно добавил победу в турнире по смешанным играм.

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В конце прошлой недели Зино заработал почти 183 тысячи долларов призовых, инвестировав 10 тысяч. А вот бай-ин в турнир H.O.R.S.E. составлял всего 1 500 баксов, но и главный приз оказался не намного меньше. Энтони Зинно оставил за спиной 593 соперника и положил в карман более 160 тысяч долларов. Это второй браслет для американца на нынешнем WSOP и уже четвертый в целом.



Энтони Зинно / фото pocketfives

Можно себе только представить, как новость о второй за неделю победе Зинно воспринял владелец 15-ти браслетов Фил Хельмут, которому на нынешнем форуме никак не удается поймать 16-й трофей. Poker Brat был очень близок к победе в недавнем турнире по Стаду, и именно будущий чемпион Зинно был едва ли не главным антагонистом Хельмута за финальным столом. Эмоции Фила метко это демонстрируют.

Фил Хельмут свирепствует за финальным столом. Видео:

Энтони Зинно на словесный поток именитого соперника не обращал никакого внимания, сконцентрировавшись исключительно на игре. А если бы не связал свою жизнь с покером, не стерпел бы издевательств Хельмута. Все-таки родители видели своего сына юристом. Впрочем, юный Энтони уже в 14 лет решил пойти по другому пути и сейчас нисколько об этом не жалеет.