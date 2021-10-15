Вишенкой на торте станет Главное событие – турнир по Безлимитному Холдему "Кубок Киева", где на кону будет 2 миллиона гривен.

Читайте также: Щедрые подарки от PokerMatch: 330 гривен – каждому

Бай-ин в главный онлайн-турнир осени составит 1 000 гривен. Конечно, за таким престижным трофеем будут охотиться немало маститых регуляров, в том числе и Мастер города Киева Ричард "neumanriel" Нойман. За выбивание именитого оппонента предусмотрено вознаграждение – 1 000 турнирных гривен.

Помимо борьбы за столичные кубки по Холдему, Омахе и OFC в воскресенье, горячим будет вечер на PokerMatch и в субботу. Здесь пройдут баталии за Кубки Черновцов, а главное внимание будет приковано к Main Event по Омахе.



Мастера городов: Михаил Гутый, Василий Забродский и Ричард Нойман / фото PokerMatch

Внеся бай-ин в 2 000 гривен игроки смогут побороться за часть от призового фонда в размере 400 000 гривен. Честь команды "Мастеров" в течение "черновицкого вечера" будет отстаивать Василий "ztv69" Забродский. Более подробная информация о решающих турнирах Кубка Украины – на официальном сайте PokerMatch.