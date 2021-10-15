Вишенькою на торті стане Головна подія – турнір із Безлімітного Холдему "Кубок Києва", де на кону буде 2 мільйони гривень.

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Бай-ін у головний онлайн-турнір осені становитиме 1 000 гривень. Звісно, за таким престижним трофеєм полюватимуть чимало маститих регулярів, зокрема і Майстер міста Києва Річард "neumanriel" Нойман. За вибивання іменитого опонента передбачена винагорода – 1 000 турнірних гривень.

Крім боротьби за столичні кубки з Холдема, Омахи та OFC у неділю, гарячим буде вечір на PokerMatch і в суботу. Тут точитимуться баталії за Кубки Чернівців, а головна увага буде прикута до Main Event з Омахи.



Майстри міст: Михайло Гутий, Василь Забродський та Річард Нойман / фото PokerMatch

За внесок у 2 000 гривень буде змога позмагатись за частину від призового фонду у 400 000 гривень. Честь команди "Майстрів" впродовж "чернівецького вечора" відстоюватиме Василь "ztv69" Забродський. Більш детальна інформація стосовно вирішальних турнірів Кубка України – на офіційному сайті PokerMatch.