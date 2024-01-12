Айзек Гекстон став головним переможцем серед суперхайролерів у 2023 році. Про його упіхи детальніше – далі.

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Досягнення Гекстона

Завершуючи сезон з 2 847 балами, чотирма перемогами та заробітком у понад 7,2 мільйона доларів, видатні досягнення Айзека Гекстона вийшли за рамки PGT. Також у його скарбничку додалися перемоги на PokerStars Caribbean Adventure та European Poker Tour в Монте-Карло, в яких він загалом виграв 6 961 907 мільйонів доларів у 2023 році та посів восьме місце в списку найуспішніших гравців усіх часів, заробивши за все життя понад 47 мільйонів доларів.



Айзек Гекстон гравць року PGT 2023 серед суперхайролерів / Скриншот із відео Youtube

Подорож Гекстона на PGT 2023 почалася з перемоги в фіналі PokerGO Cup, за яку він отримав 598 000 доларів. Успіх продовжився тріумфом на U.S. Poker Open, де він виграв 432 000 доларів у топових суперників, таких як Філ Хелмут і Кріс Брюер.

Не зважаючи на те, що в минулому не зміг здобути браслет WSOP, Гекстон здобув свою першу перемогу на Всесвітній серії покеру 2023 року, отримавши приз за перше місце в турнірі хайролерів з Безлімітного холдему з бай-іном 25 000 доларів.

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Таблиця лідерів PGT 2023 / pgt.com

Варто зазначити, що майстерність Гекстона поширилася і на події, не пов'язані з PGT: він переміг на Super High Roller Bowl VIII та гідно виступив на WSOP Paradise.

Неймовірний рік Гекстона на PGT зрівнявся з найкращим роком у кар’єрі Кріса Брюера. Брюер фінішував з 2490 балами PGT, включаючи два браслети WSOP, 24 кешування в PGT і понад 7,4 мільйона доларів прибутку. У сезоні PGT 2024 року, який стартує 11 січня, буде представлений фрірол PGT Championship з гарантією 1 000 000 мільйон доларів і бонусом 50 000 доларів для гравця року PGT 2024, що додасть ще більшого ажіотажу майбутньому сезону.

Нагадаємо, що згідно з рейтингом GPI кращим гравцем 2023 року став американець китайського походження Бін Венг, та найкращою покеристкою року стала американка Крістен Фоксен.