Новий покерний сезон тільки починається. Деякі гравці ще відпочивають, інші навпаки старанно працюють за покерними столами. Наприклад, Даніель Негреану вже встиг виграти свій перший титул у новому році. Проте минулий рік для канадця перетворився на суцільний жах. Порахувавши свої збитки від покеру, виявилося, що у 2023-му Негреану програв понад 2 000 000 доларів. Ми ж склали рейтинг із тих гравців, хто заробив найбільше.

Читайте також Кошмарить покерну еліту: колишній продавець вдруге поспіль виграв турнір за 10 300 доларів

Головним тріумфатором 2023 року став Айзек Хекстон. Американський покерист примудрився виграти 16 961 907 доларів призових у живих турнірах. Завдяки цьому Хекстон піднявся на 8 місце у списку All Time Money List.

На другому місці опинився колишній легкоатлет Кріс Брюер. Протягом року він виграв 14 350 029 доларів призових, оновивши власний бест-кеш на серії WSOP у Лас-Вегасі. За перемогу в турнірі Світової серії покеру з бай-іном 250 000 доларів американець отримав 5 293 556 доларів.

Кріс Брюер / seminolehardrockpokeropen.com

Третє місце у рейтингу найприбутковіших гравців минулого року посів Джейсон Кун. Головним досягненням американця стали перемоги на Triton Series, де він забрав одразу 6 титулів. Загальна сума призових Джейсона Куна у 2023 році склала 13 374 382 долари.

На четвертому місці з призовими 13 047 709 доларів розташувався Ден Сміт. Найкращим результатом американця стала перемога у турнірі за 200 000 доларів на серії Triton у Монте-Карло, за яку він отримав 3 870 000 доларів.

Микита Бодяковський / Фото PokerNews

Закриває п'ятірку найприбутковіших гравців року покерист із Білорусі Микита Бодяковський. Загалом у 2023-му він виграв 12 555 596 доларів, більшу частину з яких наприкінці року в турнірі Big One for One Drop з бай-іном 1 000 000 доларів. Також відзначимо, що протягом усього року білорус неодноразово висловлював свою позицію та підтримував Україну.