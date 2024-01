Новый покерный сезон только начинается. Некоторые игроки еще отдыхают, другие наоборот усердно трудятся за покерным столом. Например, Даниэль Негреану уже успел выиграть свой первый титул в новом году. Однако прошлый год для канадца превратился в настоящий кошмар. Посчитав свои убытки от покера, оказалось, что в 2023 году Негреану проиграл более 2 000 000 долларов. Мы же предлагаем рейтинг топ-5 игроков, заработавших больше всего

Главным триумфатором 2023 года стал Айзек Хэкстон. Американский покерист в живых турнирах умудрился выиграть 16 961 907 долларов призовых. Благодаря этому Хэкстон поднялся на 8 место в списке All Time Money List.

На втором месте оказался бывший легкоатлет Крис Брюэр. За год он выиграл 14 350 029 долларов призовых в живых турнирах, обновив свой бест-кэш на серии WSOP в Лас-Вегасе. За победу в турнире Мировой серии покера с бай-ином 250 000 долларов американец получил 5 293 556 долларов..

Крис Брюэр / seminolehardrockpokeropen.com

Третье место в рейтинге самых прибыльных игроков прошлого года досталось Джейсону Куну. Главным достижением стали победы на Triton Series, где американец забрал сразу 6 титулов. Общая сумма призовых за 2023 год для Джейсона Куна составила 13 374 382 доллара.

На четвёртом месте с выигрышем в 13 047 709 долларов находится Дэн Смит. Лучшим результатом для него стала победа в турнире за 200 000 долларов на серии Triton в Монте-Карло, за которую он получил 3 870 000 долларов.

Никита Бодяковский / Фото PokerNews

Замыкает пятёрку самых прибыльных игроков года покерист из Беларуси Никита Бодяковский. Суммарно в 2023-м он выиграл 12 555 596 долларов, большую часть из которых получил в конце года в турнире Big One for One Drop с бай-ином 1 000 000 долларов. Также отметим, что в течение всего года белорус неоднократно высказывал свою позицию и поддерживал Украину.