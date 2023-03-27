Найбільшим турніром кіпрської серії Merit Poker Carmen стала подія Warm-Up. 4-денний івент об'єднав 611 гравців, які змагалися за призовий фонд у розмірі 1 124 240 доларів. Щасливим володарем чемпіонського трофея став ізраїльтянин Ар'є Кліпер.

Читайте також Виклик прийнято: покеристи "скинулись" по 100 000 доларів, щоб провести хедз-ап матч

На Кіпрі він мав зовсім інші плани. Чоловік зібрав усю родину, щоб відсвяткувати річницю весілля. У підсумку Ар'є зробив приємний подарунок для всіх. З кожним днем турніру родина дедалі активніше стежила за успіхами батька. Під кінець доньки домовилися з організаторами, щоб вручити йому святковий торт прямо у турнірній зоні.

Пізніше Ар'є зробив подарунок у відповідь. Він став найкращим за фінальним столом і виграв головний приз 206 800 доларів. Після перемоги покерист зізнався, що секрет успіху крився у шаленій підтримці дружини і доньок.

Ар'є Кліпер – професійний покерист. До перемоги у Warm Up він оформив в офлайні понад 474 000 доларів, а найкращим результатом на WSOP стало 98 місце у Мейні, за яке ізраїльтянин отримав 67 400 доларів.