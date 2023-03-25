На зухвалу заяву Дага Полка одразу знайшлися охочі відповісти. Погодився на дуель Скотт Болл, зацікавився такою пропозицією Даніель Кейтс, пообіцяв навіть прилетіти з Бразилії місцевий регуляр "zinhao".

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Проте найшвидшим виявився Білл Перкінс. Відомий мільярдер поставив перед фактом, що завтра чекатиме Дага Полка у Техасі. Їхній хедз-ап транслюватимуть наживо на ютуб-каналі The Lodge, а гра розпочнеться у неділю ввечері.

Судячи з кількості охочих, мене давно списали з рахунків, – пожартував у соцмережах Даг Полк.

Цікаво, що Даг Полк отримає шанс на реванш майже одразу після того, як програв Білу Перкінсу 200 000 доларів у парі на зменшення відсотка підшкірного жиру. Були у його кар'єрі й вдалі приклади. перечки. Той же Даніель Негреану "приніс" Дагу Полку 1 200 000 доларів.