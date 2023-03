Віталій Бєляєв професійно займається покером із 2014 року. Львів'янин неодноразово відвідував серії в Україні, але вперше йому вдалося оформити чемпіонський дубль. Причому переміг покерист у двох турнірах поспіль.

З 20 березня в Івано-Франківську стартувала популярна серія Sport Poker League. У програмі SPL Welcome to Frankivsk заплановані 4 турніри з Безлімітного Холдему у класичному та PKО-форматах із загальним гарантованим призовим фондом 1 000 000 гривень. Перші події вже завершилися.

Стартовий турнір Welcome to the Storm зібрав 250 гравців та загальний призовий фонд 362 440 гривень. Віталій Бєляєв забрав чемпіонський кубок. Наступний івент TREMBITA CUP, де брали участь 104 гравці, зібрав призовий фонд 415 100 гривень. Львів'янин знову переміг, оформивши 2 трофеї на серії з 2 можливих.

Попереду завершальні події SPL Welcome to Frankivsk. У головному турнірі Goverla Сup на учасників чекає щонайменше 500 000 гривень призових.