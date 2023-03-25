На дерзкое заявление Дага Полка тут же нашлись желающие ответить. Сразу согласился на дуэль Скотт Болл, заинтересовался предложением Даниэль Кейтс, обещал прилететь бразильский регуляр "zinhao".

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Но быстрее всех оказался Билл Перкинс. Известный миллиардер поставил перед фактом, что завтра уже будет в Техасе. Хедз-ап покажут в прямом эфире на ютуб-канале The Lodge, а игра начнётся в воскресенье вечером.

Судя по количеству желающих, меня давно списали со счетов, – пошутил в соцсетях Даг Полк.

Интересно, что Даг Полк получит шанс на реванш почти сразу после того, как проиграл Билу Перкинсу 200 000 долларов в пари на уменьшение процента подкожного жира. Были в его карьере и выигранные споры. Например, Даниэль Негреану "принёс" ему 1 200 000 долларов.