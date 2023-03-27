Самым крупным турниром кипрской серии Merit Poker Carmen стало событие Warm-Up. 4-дневный ивент собрал 611 участников, которые боролись за призовой фонд в размере 1 124 240 долларов. Счастливым обладателем чемпионского титула стал израильтянин Арье Клипер.

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Изначально на Кипре у него были другие планы. Мужчина собрал всю семью, чтобы отпраздновать с супругой годовщину свадьбы. В итоге Арье сделал отличный подарок всем. С каждым днём семья все пристальнее наблюдала за успехами отца на турнире. Под конец события дочери договорились с организаторами, чтобы вручить ему большой торт прямо в турнирной зоне.

Позже Арье сделал ответный шаг. Он выиграл финальный стол и забрал главный приз 206 800 долларов. После победы покерист признался, что секрет его успеха кроется в безумной поддержке супруги и дочерей.

Арье Клипер – профессиональный игрок. До победы в Warm Up он оформил в офлайне более 474 000 долларов. Его лучшим результатом на WSOP стало 98 место в Мейне, за которое он получил 67 400 долларов.