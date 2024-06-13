На банкрол впали 400 мільйонів доларів: Леон Цукерник продав європейський Лас-Вегас

У King’s Entertainment змінився власник. Найвідоміший покерний заклад континенту тепер належить постійному гравцю і його діловому партнеру.

Леон Цукерник, успішний чеський бізнесмен і покерист, продав свою частку ігрової імперії King’s Entertainment, а це близько 60% акцій. За 20 років у містечку Розвадов, за 130 кілометрів від Праги, він збудував тут своєрідний Лас-Вегас і найбільш успішний покерний заклад Європи.

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За інформацією порталу Hochgepokert сума угоди становить від 300 до 400 мільйонів доларів. Придбав бізнес Скот "Big Scotty" Ханна, регуляр та акціонец King’s Casino, на пару із діловим партнером. У розпорядженні нових власників – відпочинкові та готельні комплекси, а також два казино.



Леон Цукерник / Фото King’s



Казино King’s / Фото King’s

Та, мабуть, найяскравішою перлиною King’s Entertainment є його покерний напрямок. Сьогодні в King's Casino здатні розмістити до 160 покерних столів, які одночасно можуть прийняти до 1300 гравців. Впродовж року у закладі організовують близько 1000 турнірів, а за сезон тут у покер грають близько півмільйона гравців. Найбільший наплив спортсменів у Розвадові припадає на Європейську версію Світової серії покеру.



Леон Цукерник / Фото vip-grinders.com

Уже колишній власник Леон Цукерник обіцяє також не обділяти увагою своє дітище. Каже, що буде регулярно грати тут у покер, тим паче з таким банкролом. А бізнесмен у цій грі далеко не новачок. У його послужному списку – браслет WSOPE і понад 5,3 мільйона доларів призових.

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