На банкролл упали 400 миллионов долларов: Леон Цукерник продал европейский Лас-Вегас

У King's Entertainment сменился владелец. Самое известное покерное заведение континента теперь принадлежит постоянному игроку и его деловому партнеру.

Леон Цукерник, успешный чешский бизнесмен и покерист, продал свою долю игровой империи King's Entertainment, а это около 60% акций. За 20 лет в городке Розвадов, в 130 километрах от Праги, он построил здесь своеобразный Лас-Вегас и наиболее успешное покерное заведение Европы.

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По информации портала Hochgepokert сумма сделки составляет от 300 до 400 миллионов долларов. Приобрел бизнес Скот "Big Scotty" Ханна, регуляр и акционец King's Casino, на пару с деловым партнером. В распоряжении новых владельцев – развлекательные и гостиничные комплексы, а также два казино.



Леон Цукерник / Фото King's



Казино King's / Фото King's

Но, пожалуй, самой яркой жемчужиной King's Entertainment является его покерное направление. Сегодня в King's Casino способны разместить до 160 покерных столов, которые одновременно могут принять до 1300 игроков. В течение года в заведении организуют около 1000 турниров, а за сезон здесь в покер играют около полумиллиона игроков. Наибольший наплыв спортсменов в Розвадове приходится на Европейскую версию Мировой серии покера.



Леон Цукерник / Фото vip-grinders.com

Уже бывший владелец Леон Цукерник обещает также не обделять вниманием свое детище. Говорит, что будет регулярно играть здесь в покер, тем более с таким банкроллом. А бизнесмен в этой игре далеко не новичок. В его послужном списке – браслет WSOPE и более 5.3 миллиона долларов призовых.

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Валентин Шабельник стал одним из счастливчиков, которые вытащили максимальное баунти в турнире Mystery Millions в рамках WSOP. Впрочем, семизначная сумма, похоже, не слишком впечатлила нашего покериста.