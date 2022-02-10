Нещодавно в гостях у Леона Цукерника побував відомий стрімер і професійний покерист Йохан "YoHViraL" Гілберт. Француз перевірив бізнесмена на профпридатність за покерним столом і привіз із Розвадова цікавий репортаж.

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Команда Гілберта кілька днів гостювала у Леона Цукерника, а зйомки розбавляли кеш-баталіями, до яких долучився друг господаря зірковий покерист Бертран "ElkY" Гроспельє. Крім комфортної атмосфери у закладі, Йохан Гілберт відзначив високий рівень сервісу у казино і топову кухню, яка дасть фору багатьом європейським ресторанам.



Тоні Джі (зліва) і Леон Цукерник (справа) / фото Pokeroff

Але найефектніше враження на гостей справив гараж Цукерника, який, за їх словами, більше схожий на печеру скарбів. У величезному залі припаркували пару Феррарі, Ламборґіні, Макларен і кілька лімітованих версій Мерседесів. Ну і яка ж колекція люксових авто без Ролс-Ройса. Над когортою чотириколісних у гаражі височіє приватний гелікоптер Леона Цукерника за 8,5 мільйонів євро, на якому бізнесмен люб’язно катає своїх гостей.

Відео репортажу із YouTube-каналу Йохана Гілберта:

Усе на високому рівні і в будинку, в якому мешкає чеський бізнесмен. Помешкання Леона Цукерника нагадує музей, де колекціонер зібрав сотні витворів мистецтва. На стінах вітальні красуються оригінали картин Ренуара, Леже і Пікассо, які гармонійно співіснують в компанії великої кількості антикварних речей.



King’s Casino / фото Poker Central

Саме цей напрямок, антикварний бізнес, свого часу заклав фундамент успішної кар’єри Леона Цукерника. На початку 90-х він відкрив 2 антикварних магазини в Празі і ще кілька за океаном. Досягши успіху у цій справі, в 2003 році Цукерник відкрив казино в Розвадові, яке сьогодні є головним покерним гравцем у Європі. В закладі зробили основну ставку саме на інтелектуальну гру, відсунувши на задній план рулетку, блек-джек і гральні автомати.



Леон Цукерник (зліва) і Філ Айві (справа) / фото PokerNews

Сьогодні в King's Casino здатні розмістити до 160 покерних столів, які одночасно можуть прийняти до 1300 гравців. Впродовж року у закладі організовують близько 1000 турнірів, а за сезон тут у покер грають близько півмільйона гравців з усіх куточків планети. Було б дивно, якби не Розвадов приймав головний покерний фестиваль Старого світу – європейську версію Світової серії покеру.



Леон Цукерник на покерній серії в Києві / фото PokerMatch

Нещодавно власник найбільшого покерного закладу Європи гостював у Києві. Леон Цукерник був Vip-гостем PokerMatch UA Millions. В рамках live-серії бізнесмен провів іменний турнір хайролерів, в якому і сам брав участь.