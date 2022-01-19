До свого іменного турніру, звісно, долучився і сам винуватець торжества Леон Цукерник. Власник казино в чеському Розвадові прихопив до Києва і велику покерну зірку чемпіона EPT Бертрана "ElkY" Гроспельє.

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Олексій Кравчук (зліва) та Бертран Гроспельє (справа) / фото PokerMatch

Не могли пропустити такий івент і успішні українські покеристи Гарік Ярошевський, Олексій Кравчук та Антон Якуба. Елітний турнір Leon's Challenge, зважаючи на чималий бай-ін – 150 000 гривень – зібрав 33 входи. Одним із головних спонсорів призового фонду став Леон Цукерник, який не цурався грати активно і залив в турнір аж 3 "набої". У призи чеський бізнесмен, утім, не потрапив, але пообіцяв реабілітуватись.



Олексій Кравчук / фото PokerMatch

Для Олексія Кравчука турнір склався куди успішніше. Саме українському покерному професіоналу дістались усі лаври – почесний трофей і 1 750 000 гривень призових. На цьому баталії в рамках PokerMatch UA Millions не завершились. Покерне свято в стінах столичного Premiere Palace Hotel триватиме до 23 січня.