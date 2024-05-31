"Це не турнір – це м'ясорубка": українець розповів, як виграв понад 2 мільйони за вечір

Відомий український покерист Єгор BigGOGI Зарев нещодавно провів дуже успішну сесію, отримавши понад 2 мільйони гривень призових за вечір. Про деталі свого успіху Єгор розповів порталу Покерний вісник.

BigGOGI зізнається, що йому довелося серйозно вийти із зони власного комфорту, щоб піднятися за лімітами і грати турніри з бай-інами 500-2000 доларів – у кілька разів дорожчі за ті, до яких він звик. Втім, саме у конкуренції з топ-професіонали українець і зумів показати себе найкраще.

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Стрибаю у дводенний турнір SCOOP за 2 100 доларів на Poker Stars. Це не турнір – це м'ясорубка. Безліч надзвичайно скілових регів, обмаль аматорів, жменя пересічних профіків... і Гоша, трам-та-ра-рам! Відкатав дуже агресивно, дивом пройшов у другий день. На канатах – 12 великих блайндів. Далі насправді було більш-менш прозаїчно. Я закликав удачу, а вона мені посміхалася. Досі в шоці з того, яким дивом мені вдалося продертися крізь цей натовп значно досвідчених, більш скілових та іменитих професіоналів. Це неймовірно!,

– каже Єгор.

У цьому турнірі Зарев посів п’яту сходинку та отримав 28 тисяч доларів. Ще майже 30 тисяч дісталося українцеві за третє місце у Bounty Hunters за 525 баксів на GGPoker.

А це було як прогулянка в парку. Дуже рідко можна похвалитися, та це був справжній, довгоочікуваний "easygame". Я не перебільшую – ол-ін тягнувся, гірші руки легко відправлялись в пас, кращі – отримували оплату, а блефи проходили. І от саме до топ-3 все було легко та приємно. А потім, раптово, хтось смикнув перемикач і казка скінчилася. Прийшов біль. Один з опонентів розкрутився з 4 блайндів, продовжив нарощувати стек і згодом вибив мене у звичайному койн-фліпі,

– розповідає українець.

Хай там як, Єгор залишився задоволений власними результатами і запевнив, що продовжить розвивати навички, аби частіше мати змоги змагатися з найкращими.

Негреану успішно стартував на WSOP-2024

Зірковий покерист Даніель Негреану добився хорошого результату вже у першому турнірі WSOP-2024, в якому брав участь. Канадець фінішував 16-м серед більш як 3 400 учасників Kickoff No-Limit Hold’em Freezeout.