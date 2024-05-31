Організатори покерного шоу Hustler Live максимально підігріли інтерес до свого продукту. Поточний сезон отримав назву Million Dollar Game, що змушує кожного покериста розмінятись щонайменше на мільйон баксів, а зважаючи на блайнди у 500/1000 доларів, видовище тут гарантоване.

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Алан Кітінг та гравець із ніком "Texas Mike", забувши про педаль гальмів, влаштували крутий екшен, озброївшись далеко не найсильнішими руками. Кітінг ризикнув сумою у понад мільйон доларів зі с’ютовими A-Q, Mike оголосив олл-ін із 10-10. Поїхали хлопці на префлопі, маючи приблизно рівні шанси на перемогу.

Відео з мережі X Hustler Casino Live

Однак, уже на флопі компанію двом сімкам склав червовий туз, який залишив мізерні шанси на перемогу власнику кишенькової пари. Жоден із двох аутів на останніх вулицях не прийшов, тому космічний банк у 2 214 000 баксів відправився на бокс безстрашного Алана Кітінга.

Плейбой і фінансист "нагодував" покерних акул мільйонами фунтів

Джордж Котрел програв від 16 до 18.5 мільйонів лише за одну сесію під час дорогої кеш-гри в Чорногорії. Британського товстосума добряче подоїли китайські мільярдери та голлівудські знаменитості.