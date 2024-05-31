"Это не турнир – это мясорубка": украинец рассказал, как выиграл более 2 миллионов за вечер

Известный украинский покерист Егор BigGOGI Зарев недавно провел очень успешную сессию, получив более 2 миллионов гривен призовых за вечер. О деталях своего успеха Егор рассказал порталу Покерный вестник.

BigGOGI признается, что ему пришлось серьезно выйти из зоны собственного комфорта, чтобы подняться по лимитам и играть турниры с бай-инами 500-2000 долларов – в несколько раз дороже тех, к которым он привык. Впрочем, именно в конкуренции с топ-профессионалами украинец и сумел показать себя лучше всего.

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Прыгаю в двухдневный турнир SCOOP за 2 100 долларов на Poker Stars. Это не турнир – это мясорубка. Множество чрезвычайно скиловых регов, мало любителей, горсть рядовых профиков... и Гоша, трам-та-ра-рам! Откатал очень агрессивно, чудом прошел во второй день. На канатах – 12 больших блайндов. Дальше на самом деле было более-менее прозаично. Я призвал удачу, а она мне улыбалась. До сих пор в шоке от того, каким чудом мне удалось продраться сквозь эту толпу значительно более опытных, более скиловых и именитых профессионалов. Это невероятно!,

– говорит Егор.

В этом турнире Зарев занял пятое место и получил 28 тысяч долларов. Ещё почти 30 тысяч досталось украинцу за третье место в Bounty Hunters за 525 баксов на GGPoker.

А это было как прогулка в парке. Очень редко можно похвастаться, и это был настоящий, долгожданный "easygame". Я не преувеличиваю – ол-ин тянулся, худшие руки легко отправлялись в пас, лучшие – получали оплату, а блефы проходили. И вот именно до топ-3 все было легко и приятно. А потом, внезапно, кто-то дернул переключатель и сказка закончилась. Пришла боль. Один из оппонентов раскрутился с 4 блайндов, продолжил наращивать стек и впоследствии выбил меня в обычном койн-флипе,

– рассказывает украинец.

Как бы там ни было, Егор остался доволен собственными результатами и заверил, что продолжит развивать навыки, чтобы чаще иметь возможность соревноваться с лучшими.

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