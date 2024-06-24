Українець обійшов тисячі опонентів, щоб заробити шалену суму – назвав найскладнішого суперника

Більшість провідних покеристів зараз змагаються за браслети на WSOP-2024. Втім, далеко не у всіх є можливість дістатися Лас-Вегаса, тож чимало цікавого відбувається і в онлайні.

Зокрема, потішити українських фанів, що ніяк не дочекаються перемоги когось з наших на цьогорічному WSOP, зумів відомий покерист Єгор BigGOGI Зарев.

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Він став чемпіоном турніру за 150 доларів на найбільшому онлайн-майданчику GGPoker. Змагання з гарантованим призовим фондом у пів мільйона доларів зібрали аж 3 543 входи. Власну гру Єгор транслював у прямому ефірі і змагання розтягнулися аж на 16 годин. Фінальний стіл українець розпочинав із цілком робочим стеком у 46 великих блайндів.

Ключова роздача для Зарева трапилася, коли у грі залишалося лише троє покеристів. Українець пішов ол-ін з K-J і "переїхав" BipBipmomeyJEEP, у якого була пара дам. В останнього після цієї роздачі залишилося лише 5 блайндів і невдовзі Єгор добив опонента. Хедз-ап проти бразильця Warley Bruno тривав 25 хвилин. Захопити тотальну перевагу нашому земляку вдалося, зібравши стріт проти сета валетів у суперника. Решта уже було справою техніки.

Я в шоці, цей виграш – мій бест-кеш! Турнір тривав 16 годин, збився з рахунку, скільки чашок кави випив. Плюс Ред Булл наприкінці. Найскладнішим суперником була втома – це 100%. Дуже важко було її подолати. Опоненти грали здебільшого добре, агресивно,

– розповів українець в ексклюзивному коментарі порталу "Покерний вісник".

За свою перемогу Зарев отримав 57 510 доларів призових (понад 2 мільйони гривень).

Kostya_Jock знову у призах

Український покерист Костянтин Kostya_Jock Гольський став призером турніру Mystery Bounty з бай-іном 1 600 доларів у Лас-Вегасі. Костя посів 24-те місце і заробив 5 700 доларів.