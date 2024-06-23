Турнір Mystery Bounty з бай-іном 1 600 доларів, що не входив до браслетного розкладу WSOP, зібрав 595 входів, а призовий фонд перевалив за пів мільйона доларів. У фінальний ігровий день Гольський переходив зі стеком у 20 великих блайндів, але розкрутитися достатньо, щоб зачепитися за фінальний стіл українцеві не вдалося. Тож у підсумку Костя посів 24 місце, заробивши солідні 5 700 доларів призових.

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Нагадаємо, Kostya_Jock показав наразі найкращий результат серед українських гравців на цьогорічній Світовій серії. У турнірі з Безлімітного Холдему із бай-іном 3 тисяч доларів Костянтин зупинився за один крок від чемпіонського браслета. Друге місце принесло його понад 300 тисяч доларів призових.

Зараз Kostya_Jock намагається пробитися до другого ігрового дня Millionaire Maker з бай-іном 1 500 доларів – це вже браслетний турнір WSOP. З першої спроби йому не вдалося досягти мети, але флайтові вхідні дні ще тривають, тож шанси залишаються. Переможець цих змагань отримає мінімум 1 мільйон доларів.

Найдорожчий турнір WSOP-2024

До свого апогею наближається найдорожчий турнір цьогорічної Світової серії з шаленим бай-іном у 250 тисяч доларів. У грі залишилося лише 14 покеристів, 12 з яких потраплять у призи. Чемпіон заробить понад 5 мільйонів доларів.