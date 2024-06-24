Украинец обошел тысячи оппонентов, чтобы заработать бешеную сумму – назвал самого сложного соперника

Большинство ведущих покеристов сейчас соревнуются за браслеты на WSOP-2024. Впрочем, далеко не у всех есть возможность добраться до Лас-Вегаса, поэтому немало интересного происходит и в онлайне.

В частности, порадовать украинских фанов, что никак не дождутся победы кого-то из наших на нынешнем WSOP, сумел известный покерист Егор BigGOGI Зарев.

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Он стал чемпионом турнира за 150 долларов на крупнейшей онлайн-площадке GGPoker. Соревнования с гарантированным призовым фондом в полмиллиона долларов собрали аж 3 543 входа. Собственную игру Егор транслировал в прямом эфире и соревнования растянулись аж на 16 часов. Финальный стол украинец начинал с вполне рабочим стеком в 46 больших блайндов.

Ключевая раздача для Зарева случилась, когда в игре оставалось только трое покеристов. Украинец пошел ол-ин с K-J и "переехал" BipBipmomeyJEEP, у которого была пара дам. У последнего после этой раздачи осталось лишь 5 блайндов и вскоре Егор добил оппонента. Хедз-ап против бразильца Warley Bruno длился 25 минут. Захватить тотальное преимущество нашему земляку удалось, собрав стрит против сета валетов у соперника. Остальное уже было делом техники.

Я в шоке, этот выигрыш – мой бест-кэш! Турнир длился 16 часов, сбился со счета, сколько чашек кофе выпил. Плюс Ред Булл в конце. Самым сложным соперником была усталость – это 100%. Очень тяжело было ее преодолеть. Оппоненты играли в основном хорошо, агрессивно,

– рассказал украинец в эксклюзивном комментарии порталу "Покерный вестник".

За свою победу Зарев получил 57 510 долларов призовых (более 2 миллионов гривен).

Kostya_Jock снова в призах

Украинский покерист Константин Kostya_Jock Гольский стал призером турнира Mystery Bounty с бай-ином 1 600 долларов в Лас-Вегасе. Костя занял 24-е место и заработал 5 700 долларов.