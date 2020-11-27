Найкращий німецький покерист в історії Федор Хольц поділився секретами свого успіху.

Хольц входить до десятки найуспішніших покеристів в історії. За кар’єру він виграв 32,5 мільйони доларів у живих турнірах, тому його поради дуже цінні.

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ВЧІТЬСЯ ПРОГРАВАТИ

В покері ти можеш все зробити правильно і все одно програти через неприхильність фортуни. Федор вчить сприймати такі моменти, як частину гри і вірити, що дистанція розставить усе по своїх місцях.

ОТОЧУЙТЕ СЕБЕ ПОКЕРНИМИ ЛЮДЬМИ

Суть не в тому, аби не сумувати на турнірах. Покерні друзі дозволять вам глибше пірнути в гру та її тонкощі і постійно прогресувати. На думку німця, самітникам в покері складніше.

ГРАМОТНО РОЗПОДІЛЯЙТЕ СВІЙ БАНКРОЛ

Хольц рекомендує не класти усі яйця в один кошик. Тобто, не грати турніри, які вам не по кишені, навіть, якщо ви дуже впевнені в собі.

ПОСТІЙНО АНАЛІЗУЙТЕ

Федор радить після кожної гри робити розбір польотів, роботу над помилками. Ба більше, цим слід займатися не лише самотужки, але й з тренерами та просто колегами.

ВТИХОМИРЬТЕ ВЛАСНЕ ЕГО

На думку німецького професіонала, его в покері лише заважає. Воно не дозволяє правильно сприйняти перемогу чи поразку. Зайві емоції зроблять вас вразливим.

ГОТУЙТЕ СЕБЕ ДО ГРИ

Тут уже Хольц говорить не про саму гру. Федор переконує, що за стіл слід сідати лише в хорошому фізичному та психологічному тонусі, адже покер — це спорт.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПЕРЕРВИ

Під час великих турнірів ви можете просидіти за столом дуже багато годин. Німець радить підживлювати себе перекусами, пити багато води. І багато рухатися під час коротких перерв, аби зберігати тонус.

ВМІЙТЕ ВІДПОЧИВАТИ ВІД ПОКЕРУ

Хольц радить, щоб покер був лише частиною вашого життя: професійною чи як хобі. Слід вміти відпочити від гри. Можна знайти інше хобі, або ж приділяти час сім’ї та друзям, аби набратися сил і заново кинутися підкорювати покер.