Лучший немецкий покерист в истории Федор Хольц поделился секретами своего успеха.

Хольц входит в десятку самых успешных покеристов в истории. За карьеру он выиграл 32,5 миллиона долларов в живых турнирах, поэтому его советы очень ценны.

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УЧИТЕСЬ ПРОИГРЫВАТЬ

В покере ты можешь все сделать правильно и все равно проиграть из-за неблагосклонности фортуны. Федор учит воспринимать такие моменты как часть игры и верить, что дистанция расставит все по своим местам.

ОКРУЖАЙТЕ СЕБЯ ПОКЕРНЫМИ ДРУЗЬЯМИ

Суть не в том, чтобы не унывать на турнирах. Покерные друзья позволят вам глубже нырнуть в игру, разобраться во всех тонкостях и постоянно прогрессировать. По мнению немца, затворникам в покере приходится гораздо сложнее.

ГРАМОТНО РАСПРЕДЕЛЯЙТЕ СВОЙ БАНКРОЛЛ

Хольц рекомендует не класть все яйца в одну корзину. То есть, не играть турниры, которые вам не по карману, даже если вы очень уверены в себе.

ПОСТОЯННО АНАЛИЗИРУЙТЕ ИГРУ

Федор советует после каждой игры делать разбор полетов, работу над ошибками. Более того, этим следует заниматься не только самостоятельно, но и с тренерами и просто коллегами.

УСМИРИТЕ СОБСТВЕННОЕ ЭГО

По мнению немецкого профессионала, эго в покере лишь мешает. Оно не позволяет правильно воспринимать победу или поражение. Лишние эмоции сделают вас уязвимыми.

ГОТОВЬТЕ СЕБЯ К ИГРЕ

Тут уж Хольц говорит не о покере. Федор убеждает, что за стол следует садиться только в хорошем физическом и психологическом тонусе, ведь покер — это спорт.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЕРЫВЫ

Во время крупных турниров вы можете просидеть за столом много часов подряд. Немец советует подпитывать себя перекусами, пить много воды. И двигаться во время коротких перерывов, чтобы сохранять тонус.

УМЕЙТЕ ОТДЫХАТЬ ОТ ПОКЕРА

Хольц настаивает на том, что покер должен быть лишь частью вашей жизни: профессиональной или в качестве хобби. Следует уметь отдохнуть от игры. Можно найти другое хобби, или же уделять время семье и друзьям, чтобы набраться сил и заново приступить к покорению вершин мастерства.