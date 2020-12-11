Протистояння Даніеля Негреану і Дага Полка усе більше нагадує не дуель, а відверте побиття. За 17 ігрових сесій, що відбулися трохи більше ніж за місяць Полк виграв у канадця майже мільйон доларів!

Щоправда, впродовж трансляцій між глядачами розгоряються дуже гарячі дискусії. Одні стверджують, що Полк дійсно на голову сильніший за Негреану в хедз-ап покері і справедливо його громить. Інші утім переконують, що Дагові просто невимовно щастить.

Читайте також: Дойл Брансон знову переміг рак

І хоча перевага у вміннях Полка саме в цій дисципліні не викликає сумнівів, все ж сперечатися із тим, що йому "заходить" куди краще ніж Негреану – безглуздо. Чого варта лише остання сесія. Даніель аж не втримався і видав крик душі у Твіттері, виклавши кілька найбрутальніших рук.

Префлоп ол-ін А-А проти К-К завершився тим, що Даг упіймав на дошці третього короля. Коли з А-Q Негреану побачив на флопі Q-Q-6, Полк дотягнув флеш з К-10 і так далі. Впродовж одного короткого відрізку сесії Полк 5(!) разів ловив тріпс, коли в Негреану була хороша рука, з якою він відповідав на ставки опонента.

Як би там не було, загальне становище Даніеля у цій дуелі лише погіршується. Він відстав уже на 956 тисяч доларів, а до позначки на якій він зможе покинути протистояння ще залишилося відіграти понад 2 тисячі рук.