87-річний американець Дойл Брансон – справжня легенда покеру. Мабуть, ні до кого в покерній спільноті усі її учасники не ставляться з такою повагою, як до Брансона-старшого.

Переможець двох Головних Подій Світової серії, власник загалом десяти браслетів WSOP, та безлічі інших трофеїв – є безапеляційним авторитетом і не лише у світі покеру. Буквально, кожен з нас може взяти приклад із Дойла у тому, що стосується волі до життя та вміння боротися до останнього, навіть якщо всі обставини проти тебе. Вже четвертий раз у своєму житті "Texas Dolly" переміг рак.

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Уперше зі страшною хворобою Брансон зіштовхнувся ще в молодості – майже 60 років тому. Лікарі вирішили оперувати його, проте тодішній рівень медицини не давав жодних гарантій на успіх. Дойл переніс операцію, відправив рак у ремісію, відновив кар’єру і вже незабаром став в один ряд із найкращими покеристами того часу.

Хвороба, щоправда, не відступила повністю і Брансону довелося продовжувати лікування, що втім не заважало йому громити опонентів за покерним столом. Днями Дойлові зробили уже четверту в житті операцію на раковій пухлині і вона знову стала успішною, про що розповів сам покерист:

Дякую усім, хто мене підтримував і молився за моє здоров’я перед операцією з видалення меланоми. Сьогодні лікарі повідомили мені, що це моя четверта перемога над раком. Віру і сили на боротьбу брав із мого улюбленого 91-го Псалма.

Тож за Дойла можна лише порадіти і чекати його швидкого повернення за покерні столи.