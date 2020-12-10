87-летний американец Дойл Брансон – настоящая легенда покера. Пожалуй, ни один человек в покерном сообществе не пользуется таким уважением, как Брансон-старший.

Победитель двух Главных событий Мировой серии, владелец десяти браслетов WSOP, и множества других трофеев – является безапелляционным авторитетом и не только в мире покера. Буквально каждый из нас может взять пример с Дойла в том, что касается воли к жизни и умении бороться до последнего, даже если все обстоятельства против тебя. Уже четвертый раз в своей жизни "Texas Dolly" победил рак.

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Впервые со страшной болезнью Брансон столкнулся еще в молодости – почти 60 лет назад. Врачи решили оперировать его, однако тогдашний уровень медицины не давал никаких гарантий на успех. Дойл перенес операцию, отправил рак в ремиссию, возобновил карьеру и вскоре стал в один ряд с лучшими покеристами того времени.

Болезнь, правда, не отступила полностью и Брансону пришлось продолжать лечение, что впрочем не мешало ему громить оппонентов за покерным столом. На днях Дойлу сделали уже четвертую в жизни операцию на раковой опухоли и она снова стала успешной, о чем рассказал сам покерист:

Спасибо всем, кто меня поддерживал и молился за мое здоровье перед операцией по удалению меланомы. Сегодня врачи сообщили мне, что это моя четвертая победа над раком. Веру и силы на борьбу брал из моего любимого 91-го Псалма.

Поэтому за Дойла можно только порадоваться и ждать его скорого возвращения за покерные столы.