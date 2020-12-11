Противостояние Даниэля Негреану и Дага Полка все больше напоминает не дуэль, а откровенное избиение. За 17 игровых сессий, состоявшихся чуть больше чем за месяц Полк выиграл у канадца почти миллион долларов!

Правда, в течение трансляций между зрителями разгораются очень горячие дискуссии. Одни утверждают, что Полк действительно на голову сильнее Негреану в хедз-ап покере и справедливо его громит. Другие, впрочем, убеждают, что Дагу просто невероятно везет.

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И хотя преимущество в навыках Полка именно в этой дисциплине не вызывает сомнений, все же спорить с тем, что ему "заходит" куда лучше Негреану – бессмысленно. Чего стоит только последняя сессия. Даниэль даже не удержался и выдал крик души в твиттере, выложив несколько «переездов».

Префлоп олл-ин А-А против К-К завершился тем, что Даг поймал на доске третьего короля. Когда с А-Q Негреану увидел на флопе Q-Q-6, Полк дотянул флэш с К-10 и так далее. В течение одного короткого отрезка сессии Полк 5 (!) раз ловил трипс, когда у Негреану была хорошая рука, с которой он отвечал на ставки оппонента.

Как бы там ни было, общее положение Даниэля в этой дуэли только ухудшается. Он отстал уже на 956 тысяч долларов, а до отметки на которой он сможет покинуть противостояние еще осталось сыграть больше 2 тысяч рук.