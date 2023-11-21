На минулому фестивалі WPT World Championship вперше провели жіночий турнір, який зібрав 578 входів, ставши одним із найбільших в історії жіночого покеру. Дебютний WPT Ladies Championship став пам'ятним для України. Ольга Єрмольчева зуміла пробитися за фінальний стіл, де посіла 2 місце та виграла 70 000 доларів призових.

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Цьогоріч організатори WPT сподіваються підвищити явку. Для цього було розширено сітку жіночих турнірів, а також запущено спецпроєкт "Women's History Month". Загалом у 2023 році фестиваль World Poker Tour відвідав понад 10 країн світу, серед яких Камбоджа, Індія, В'єтнам, Тайвань, Австралія, Словаччина, Іспанія та інші.

Ми дуже цінуємо неймовірну підтримку жінок, які змагалися у торішньому турнірі та з нетерпінням чекаємо ще масштабнішої події цього року. Остання зупинка WPT у Лас-Вегасі стане яскравим завершенням 2023 року, – заявив генеральний директор WPT Адам Пліска.

Напередодні жіночого турніру у VIP-залі WPT Passport Lounge відбудеться спеціальна вечірка для учасниць цієї події, де будуть транслюватися епізоди WPT Ladies Championship-2022. Сам турнір стартує 8 грудня у знаменитому казино Wynn.

Ольга Єрмольчева на WPT Ladies Championshiр / Фото worldpokertour.com