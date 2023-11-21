На прошлом фестивале WPT World Championship впервые был проведен женский турнир, собравший 578 входов. Это событие стало одним из самых крупных в истории женского покера. Дебютный WPT Ladies Championship стал памятным для Украины. Ольга Ермольчева сумела пробиться за финальный стол, где заняла 2 место и выиграла 70 000 долларов призовых.

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В этом году организаторы WPT надеются увеличить явку. Для этого они расширили сетку женских турниров, а также в марте запустили спецпроект "Women's History Month". В 2023 году фестиваль World Poker Tour посетил более 10 стран мира, среди которых Камбоджа, Индия, Вьетнам, Тайвань, Австралия, Словакия, Испания и другие.

Мы очень ценим невероятную поддержку женщин, которые принимали участие в прошлогоднем турнире и с нетерпением ждем более масштабного события в этом году. Последняя остановка WPT в Лас-Вегасе станет ярким окончанием года, – заявил генеральный директор WPT Адам Плиска.

В преддверии женского турнира в VIP-зале WPT Passport Lounge состоится специальная вечеринка для участниц события, где будут транслироваться эпизоды WPT Ladies Championship-2022. Сам турнир стартует 8 декабря в стенах знаменитого казино Wynn.

Ольга Ермольчева на WPT Ladies Championshiр / Фото worldpokertour.com