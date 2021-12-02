Ветерани покерного цеху діляться великою кількістю історій про живі сесії, які могли тривати кілька днів практично без перерви. Таке знущання над власним організмом може коштувати не лише порожнього гаманця, але й чогось більш цінного.

Читайте також: Грандіозний фінал року на PokerMatch: 26 500 000 гривень гарантії у Winter Poker Cup

Під чарами Гіпноса

Не бракує таких відчайдухів і у наш час, мова насамперед про кеш-гру, коли процес може тривати нон-стоп. Таких хлопців легко ідентифікувати за очевидними ознаками та поведінкою.



Втома за покерним столом / фото cardschat.com

Спортсмен, якому для підтримки голови потрібні руки, спинка крісла, чи навіть гральний стіл, може стати легкою здобиччю для суперників. Про не першу свіжість гравця може також свідчити часте моргання і роздратування через будь-які звуки, які лунають в кімнаті. Та й заплющені очі, коли гравець не бере участі в екшині, є очевидним сигналом для завершення сесії.

В такому стані людині важко контролювати власне тіло та мозок, а, відтак, адекватно оцінювати ігрові ситуації і приймати плюсові рішення. Однак, можна зіграти на випередження – зберегти гроші і не зіпсувати власну репутацію.



Втома за покерним столом / фото sports.ru

Тест на профпридатність

Якщо ви із незвичною частотою повторюєте ті самі невластиві собі помилки, варто завершувати сесію. Спробуйте пригадати хід 2-3 попередніх роздач і їх підсумок. Якщо думки до купи зібрати не вдається, це ще один тривожний дзвіночок. Симптомом втоми, чи навіть виснаження, може також бути недовіра до власної стартової руки. Якщо вам доводиться кілька разів за роздачу перевіряти свої карти, мабуть, не варто продовжувати.

Цих правил не завадить дотримуватись і в онлайн-покері. Адже, як відомо, людина значно швидше втомлюється перед монітором комп’ютера, аніж за "живим" столом, і мова не лише про умови праці. За віртуальними столами регуляри одночасно борються за кількома столами і розхід енергії і концентрації є непомірно вищим.