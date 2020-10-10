Аби не перетворити будь-яку гру на балаган, варто чітко дотримуватись уставлених норм. І мова не лише про розуміння ігрових правил, а й про етикет, у нашому випадку, за живим покерним столом.

А обід за розкладом

Гра у покер, насамперед турнірний, відбирає багато сил та часу. Відтак гравцям доводиться, буквально не відходячи від каси, тамувати спрагу та голод. Утім, погодьтесь, присутність на ігровому столі елементів посуду, чи навіть самої їжі, не сприятиме покерному апетиту.

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Покер для джентльменів. Фото: cardplayer

Та й спілкування дилера із гравцем з набитим ротом – задоволення сумнівне. Також не варто забувати, що ви постійно контактуєте із полотном стола, фішками і картами, а залишки жиру, чи липкі плями покерній амуніції ні до чого.

50 грамів для хоробрості

Крім покерних гурманів, за столом можна зустріти і поціновувачів міцненького. Регламентом більшості ігрових закладів розпивання алкоголю не заборонено. Однак у всього є своя межа. Гравець, який переоцінить власні фізичні можливості, звісно ж, змушений покинути стіл.



Покер для джентльменів. Фото: pokernews

Але трапляються і міцні горішки, які залишаються при пам’яті, але натомість добряче псують нерви опонентам. Агресія, постійні балачки і сповільнена реакція хлопця "під мухою" нікому не будуть до душі.

"Гострі" язики

Попередня категорія гравців схильна також до міцних висловлювань. За покерним столом нецензурній лайці не місце. Будь-який гравець може зробити лихослову зауваження і представники феміди мають повне право вжити до нього штрафні санкції.

Емоційні висловлювання, утім, не найбільша вербальна проблема за покерним столом. Часто гравець із підвішеним язиком і не найкращим вихованням намагається вивести суперника із рівноваги перед важливим рішенням. Недоречні жарти, роздуми у голос, психологічний тиск, чи завуальовані образи можуть на деякий час перетворити вас на звичайного вболівальника.



Покер для джентльменів. Фото: usaonlinecasino

Маски-шоу

На живу гру покеристи частенько приходять із маленькими помічниками, які не дають задрімати, або можуть приховати їхні емоції. Навушники, планшети, капелюхи, сонцезахисні окуляри, бандани, капюшони, а в наш час і гігієнічні маски, далеко не повний перелік атрибутів, які формують покерний образ.

Утім, гравці часто забувають, що ці елементи декору можуть заважати безперебійному і швидкому процесу гри. Гравець, який сів за стіл у "всеозброєнні", відволікається на зайві моменти, часто не чує дилера, або ж довго приймає рішення. Тож якщо ви не уявляєте своєї гри без маскування, переконайтесь, що ваш лук "не мулятиме" очі оточуючим.



Покер для джентльменів. Фото: pokerstrategy

Час – гроші

На відміну від онлайн-покеру, за реальним столом динаміка гри не є настільки високою. Утім деякі покеристи відверто зловживають часом для прийняття рішення. В живій грі такі хитрощі часто виводять із себе нетерплячих покеристів, які мають повне право звернутись за допомогою до тайм банку.

Фактично, ви правил не порушуєте, адже у підсумку приймаєте рішення до завершення відведеного резерву часу. Однак, систематичне зловживання цим прийомом зовсім не прикрасить вашу гру і змусить суперників вороже ставитись до вашої персони.