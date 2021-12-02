Ветераны покерного цеха делятся большим количеством историй о живых сессиях, которые могли длиться несколько дней практически без перерыва. Такое издевательство над собственным организмом может стоить не только пустого кошелька, но и чего-то более ценного.

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Под чарами Гипноса

Нет недостатка в таких отчаянных и в наше время, речь прежде всего о кэш-игре, когда процесс может продолжаться нон-стоп. Таких ребят легко идентифицировать по очевидным признакам и поведению.



Усталость за покерным столом / фото cardschat.com

Спортсмен, которому для поддержки головы нужны руки, спинка кресла, или даже игральный стол, может стать легкой добычей для соперников. О не первой свежести игрока может также свидетельствовать частое моргание и раздражение из-за любых звуков, которые раздаются в комнате. Да и закрытые глаза, когда игрок не участвует в экшене, являются очевидным сигналом для завершения сессии.

В таком состоянии человеку трудно контролировать собственное тело и мозг, а, следовательно, адекватно оценивать игровые ситуации и принимать плюсовые решения. Однако, можно сыграть на опережение – сохранить деньги и не испортить собственную репутацию.



Усталость за покерным столом / фото sports.ru

Тест на профпригодность

Если вы с непривычной частотой повторяете те самые, несвойственные себе ошибки, стоит завершать сессию. Попробуйте вспомнить ход 2-3 предыдущих раздач и их итог. Если мысли в кучу собрать не удается, это еще один тревожный звоночек. Симптомом усталости или даже истощения, также может быть недоверие к собственной стартовой руке. Если вам приходится несколько раз за раздачу проверять свои карты, пожалуй, не стоит продолжать.

Эти правила не помешает соблюдать и в онлайн-покере. Ведь, как известно, человек значительно быстрее устает перед монитором компьютера, чем за "живым" столом, и речь не только об условиях труда. В виртуальном покер-руме регуляры одновременно сражаются за несколькими столами и расход энергии и концентрации является непомерно выше.