Бікнел і Фоксен разом уже 4 роки і за цей час зуміли прогресувати не лише у особистих стосунках. Пара плідно працює на професійній ниві, завдяки чому Крістен і Алекс двічі поспіль перемагали в номінації "Найкращий гравець року", згідно з рейтингом GPI (Global Poker Index) у жіночій і чоловічій номінаціях.

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Не пасуть задніх майбутні чоловік та дружина і у розбірках призових. Алекс Фоксен заробив за кар’єру уже 17,5 мільйонів в "живих" турнірах і посідає 36 сходинку в "All time money list". Крістен Бікнел – третя в історії найуспішніша покеристка (майже 5,2 мільйона доларів призових). На хвилі шаленого успіху пара, щоправда, скуштувала і чимало хейту.



Крістен Бікнел та Алекс Фоксен / Twitter покеристки

Чимало "диванних експертів" стверджують, що Крістен виграла браслет на WSOP Online 2020 за сприяння її бойфренда. Мовляв турнір, де Бікнел за перемогу отримала 356 тисяч доларів, догравав саме Фоксен. Канадійка і американець не беруть це близько до серця, тим паче зараз, коли вони практично сім’я зі "спільним банкролом".