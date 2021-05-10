Бикнел и Фоксен вместе уже 4 года и за это время сумели прогрессировать не только в личных отношениях. Пара плодотворно работает на профессиональном поприще, благодаря чему Кристен и Алекс дважды подряд побеждали в номинации "Лучший игрок года", согласно рейтингу GPI (Global Poker Index) в женской и мужской номинациях.

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Не отстают будущие супруги и в разборах призовых. Алекс Фоксен заработал за карьеру уже 17,5 миллиона в "живых" турнирах и занимает 36 строчку в "All time money list". Кристен Бикнел – третья в истории успешная покеристка (почти 5,2 миллиона долларов призовых). На волне огромного успеха пара, правда, получила и немало хейта.

Кристен Бикнел и Алекс Фоксен / Twitter покеристки

Немало "диванных экспертов" утверждают, что Кристен выиграла браслет WSOP Online 2020 при содействии ее бойфренда. Мол, турнир, где Бикнел за победу получила 356 тысяч долларов, доигрывал именно Фоксен. Канадка и американец не принимают это близко к сердцу, тем более сейчас, когда они практически семья с "общим банкроллом".