Тетяна Бараусова, яка кілька років тому регулярно псувала нерви чоловікам в онлайні-покері, здавалось, завершила активну кар’єру. Росіянка, однак, тріумфально повернулась в МТТ-гру, підкоривши турнір EPT, який цьогоріч уперше відбувається в мережі Інтернет.

"Mysters_Y", саме під цим ніком Бараусова заробила собі всесвітнє визнання, інвестувала 530 доларів в 4-й івент онлайн-версії Європейського покерного туру. Охочих поборотись за 569 500 доларів виявилось чимало – 784 гравці + 355 ре-ентрі. Повторний вхід довелось застосувати і майбутній чемпіонці, яка зрештою не засмутилась через додаткові витрати.

Читайте також: Від невдахи до багатія: бельгійський покерист заробив понад 800 тисяч доларів за кілька місяців

Покерні баталії тривали майже 9 годин, а коли у грі залишилось троє найбільш витривалих, покеристи уклали угоду. Тетяна Бараусова в чоловічій компанії почувалась комфортно – залишила за спиною і бразильця "Galochina10" і поляка "Sportzilla666". Росіянка відтак отримала головний приз – майже 75 тисяч доларів. Солідний виграш, вочевидь, змусить Бараусову задуматись, може варто повернутись в МТТ-гру, залишивши онлайн-кеш і дорогий "живий" покер.