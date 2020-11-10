Татьяна Бараусова, которая несколько лет назад регулярно портила нервы мужчинам в онлайне-покере, казалось, завершила активную карьеру. Россиянка, однако, триумфально вернулась в МТТ-игру, покорив турнир EPT, который в этом году впервые проходит в сети интернет.

"Mysters_Y", именно под этим ником Бараусова заработала всемирное признание, инвестировала 530 долларов в 4-й ивент онлайн-версии Европейского покерного тура. Желающих побороться за 569 500 долларов оказалось немало – 784 игрока + 355 ре-энтри. Повторный вход пришлось применить и будущей чемпионке, которая в конце концов не расстроилась из-за дополнительных расходов.

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Покерные баталии длились почти 9 часов, а когда в игре осталось трое самых выносливых, покеристы заключили соглашение. Татьяна Бараусова чувствовала себя комфортно в мужской компании – оставила за спиной и бразильца "Galochina10" и поляка "Sportzilla666". Россиянка получила главный приз – почти 75 тысяч долларов. Солидный выигрыш, очевидно, заставит Бараусову задуматься, может стоит вернуться в МТТ-игру, оставив онлайн-кэш и дорогой "живой" покер.