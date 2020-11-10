Бельгийский покерист Берт Стивенс смог хорошенько заработать на карантине. Парень сенсационно выиграл сразу два онлайн-турнира хайроллеров.

Несмотря на то, что в живых соревнованиях успехи Берта, мягко говоря, скромны: всего 7 тысяч долларов призовых за карьеру; в онлайне Стивенс чувствует себя очень уверенно.

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В конце сентября он одержал первую крупную победу. Парень торжествовал в турнире Super Millions и заработал 393 тысячи долларов! И вот теперь бельгиец смог улучшить свое достижение.

Берт выиграл соревнования Battle of Malta High Roller Championship, которые в этом году проводят в онлайне. Помимо статуса чемпиона, Стивенс получил 437 тысяч долларов призовых!

Интересно, что второе и третье место заняли канадские покеристы. Дарен Элиас заработал 320 тысяч долларов, а Кайл Менард – 235 тысяч долларов.