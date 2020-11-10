Бельгійський покерист Берт Стівенс зміг добряче заробити на карантині. Хлопець сенсаційно виграв відразу два онлайн-турніри хайролерів.

Попри те, що у живих змаганнях успіхи Берта, м’яко кажучи, скромні: усього 7 тисяч доларів призових за кар’єру; в онлайні Стівенс почувається впевнено.

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Наприкінці вересня він здобув першу велику перемогу. Хлопець тріумфував у турнірі Super Millions і заробив 393 тисячі доларів! І ось тепер бельгієць зміг покращити своє досягнення.

Берт виграв змагання Battle of Malta High Roller Championship, які цього року проводять в онлайні. Окрім статусу чемпіона, Стівенс отримав 437 тисяч доларів призових!

Цікаво, що друге та третє місце посіли канадські покеристи. Дарен Еліас заробив320 тисяч доларів, а Кайл Менард 235 тисяч доларів.