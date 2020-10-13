Керівники Міста ангелів хотіли відправити гральні заклади на карантин. Не вдалося.

Губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом наказав знову відправити всі казино на карантин. Та власники закладів зуміли знайти "шпарину", яка дозволила їм працювати.

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Відразу декілька казино перенесли ігрову зону на вулицю. Звісно, гравцям все одно доводиться носити маски, дотримуватися дистанції (між покеристами звели спеціальні прозорі перегородки), також заборонено розпивати напої за столом. Тож усі вимоги щодо санітарних норм дотримані.

Нагадаємо, нещодавно до такого ж "трюку" вдалися казино Сан-Хосе. Схоже, вихід на свіже повітря уже стає певним трендом в ігровій сфері США. Звісно, організовувати турніри у таких умовах складно, тому наразі покеристи задовільняються кеш-іграми.

Відзначимо, що від похмурої погоди ігрову зону закривають спеціальні навіси. Перед входом до цього тимчасового "містечка" у всіх клієнтів перевіряють температуру. Навіть попри певні незручності, охочих нарешті пограти в живий покер вистачає.